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«Саутгемптон» - «Лестер»: стартовые составы

Матч: СаутгемптонСаутгемптон-:-Лестер СитиЛестер Сити
Начало матча: Сегодня, 15:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:10 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Премьер-Лиги между «Саутгемптоном» и «Лестер Сити»

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, ван Дейк, Йосида, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Родригес.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Менди, Дринкуотер, Грэй, Окадзаки, Варди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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