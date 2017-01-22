«Саутгемптон» - «Лестер»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 15:00
Сегодня, 14:10 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Премьер-Лиги между «Саутгемптоном» и «Лестер Сити».
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, ван Дейк, Йосида, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Родригес.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Менди, Дринкуотер, Грэй, Окадзаки, Варди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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