Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Премьер-Лиги между «Саутгемптоном» и «Лестер Сити».

«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, ван Дейк, Йосида, Бертран, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Родригес.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Менди, Дринкуотер, Грэй, Окадзаки, Варди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.