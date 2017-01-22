«Анжи» усилился Томасом Фибелом

Так, сегодня будет много новостей. Первая из них #прямосейчас! Тома #Фибель - в «Анжи»! https://t.co/C0RKqPmvU7 Добро пожаловать! pic.twitter.com/uqBY1OCsAU

— ФК «Анжи» (@fc_anji) 22 января 2017 г.