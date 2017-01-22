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«Анжи» усилился Томасом Фибелом

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Фибел Томас
Сегодня, 14:36 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

«Анжи» объявил о переходе в команду центрального защитника Томаса Фибела.

30-летний футболист уже имеет опыт выступлений в России: ранее Фибел защищал цвета «Амкара» и «Мордовии».

Последней командой оборонца была сербская «Црвена Звезда».

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