«Анжи» усилился Томасом Фибелом
Сегодня, 14:36 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
«Анжи» объявил о переходе в команду центрального защитника Томаса Фибела.
30-летний футболист уже имеет опыт выступлений в России: ранее Фибел защищал цвета «Амкара» и «Мордовии».
Последней командой оборонца была сербская «Црвена Звезда».
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Хотя, Томас Фибел достаточно квалифицированный игрок.