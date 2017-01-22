Хендерсон: «Одно поражение не делает „Ливерпуль“ плохой командой»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что поражение от «Суонси Сити» в матче 22-го тура АПЛ - то, что может случиться с любой командой:

«Одно поражение не делает нас плохой командой. Наши игроки по-прежнему полны уверенности.

Повлияет ли поражение от „Суонси“ на наши шансы стать чемпионами? Это мы узнаем в конце сезона.

Важно правильно отреагировать и показать характер в следующей игре. Она будет для нас очень важна».