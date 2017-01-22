Игуаин - первый игрок «Ювентуса» со времён Трезеге, забивший в 5 матчах Серии А подряд
Сегодня, 15:10 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Поразив ворота «Лацио» на 15-й минуте поединка 21-го тура Серии А, форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин стал первым игроом «бьянконери» более чем за 10 лет, кому удалось отличиться в 5 матчах чемпионата Италии подряд.
В последний раз подобное удавалось бывшему нападающему «Старой Синьоры» Давиду Трезеге в 2005 году.
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