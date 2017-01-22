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«Анжи»: «Мы готовы отпустить Беленова в другой клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Беленов Александр, Боли Янник, Обертан Габриэль, Паршивлюк Сергей
Сегодня, 15:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

В пресс-службе «Анжи» рассказали о будущем ведущих игроков клуба:

«Беленов? Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб.

Обертан? Сейчас трудно сказать, останется ли он, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым. Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет.

Боли? Янник ведет переговоры с двумя китайскими клубами».

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