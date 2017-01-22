Зарплаты Погба и Ибрагимовича уменьшатся на четверть, если МЮ не финиширует в топ-4
Сегодня, 15:35 | Источник: Thesun.co.uk | Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Зарплаты полузащитника Поля Погба и нападающего Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» уменьшатся на 25%, если «красные дьяволы» не сумеют пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В прошлом сезоне МЮ под руководством Луи ван Гала пришел к финишу 5-м и остался без участия в самом престижном клубном турнире Старого Света, что отразилось на зарплатах всех игроков, выступавших за команду в минувшей кампании.
Однако это не коснулось Погба и Ибрагимовича, которые были приобретены клубом летом и получают положенные по контракту 290 и 250 тысяч фунтов в неделю соответственно.
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