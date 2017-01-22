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«Палермо» - «Интер»: стартовые составы

Матч: ПалермоПалермо0 : 0ИнтернационалеИнтернационале
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Палермо» и «Интером»

«Палермо»: Посавец, Сионек, Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Энрике, Яяло, Гацци, Пеццелла, Квайсон, Несторовски.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Брозович, Банега, Кандрева, Перишич, Икарди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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