Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Палермо» и «Интером».

«Палермо»: Посавец, Сионек, Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Энрике, Яяло, Гацци, Пеццелла, Квайсон, Несторовски.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Брозович, Банега, Кандрева, Перишич, Икарди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.