«Палермо» - «Интер»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 16:09 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура Серии А между «Палермо» и «Интером».
«Палермо»: Посавец, Сионек, Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Энрике, Яяло, Гацци, Пеццелла, Квайсон, Несторовски.
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Миранда, Д'Амброзио, Ансальди, Гальярдини, Брозович, Банега, Кандрева, Перишич, Икарди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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