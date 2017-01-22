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«Арсенал» - «Бернли»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал0 : 0БернлиБернли
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:25 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бернли». 

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Санчес, Озил, Айвоби, Жиру.

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Марни, Хендрик, Дефур, Барнс, Грей.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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