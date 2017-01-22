Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бернли».

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Санчес, Озил, Айвоби, Жиру.

«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Марни, Хендрик, Дефур, Барнс, Грей.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.