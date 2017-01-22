«Арсенал» - «Бернли»: стартовые составы
Сегодня, 16:25 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Бернли».
«Арсенал»: Чех, Паулиста, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Санчес, Озил, Айвоби, Жиру.
«Бернли»: Хитон, Лоутон, Кин, Ми, Уорд, Бойд, Марни, Хендрик, Дефур, Барнс, Грей.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Вполне можем и прогандикапить))