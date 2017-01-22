Китайский клуб готов платить Руни 1 млн фунтов в неделю

Капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по-прежнему ждут в Китае.

Сообщается, что один из клубов Поднебесной готов платить 31-летнему игроку умопомрачительные деньги - 1 млн фунтов в неделю, что более чем в 3 раза превышает нынешний оклад Руни в манкунианском клубе (300 тысяч фунтов в неделю).

Напомним, что накануне англичанин стал лучшим бомбардиром в истории МЮ.