Китайский клуб готов платить Руни 1 млн фунтов в неделю
Сегодня, 16:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Капитана «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по-прежнему ждут в Китае.
Сообщается, что один из клубов Поднебесной готов платить 31-летнему игроку умопомрачительные деньги - 1 млн фунтов в неделю, что более чем в 3 раза превышает нынешний оклад Руни в манкунианском клубе (300 тысяч фунтов в неделю).
Напомним, что накануне англичанин стал лучшим бомбардиром в истории МЮ.
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