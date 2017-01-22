«Саутгемптон» разгромил «Лестер»

В поединке 22-го тура АПЛ «Лестер» был бит «Саутгемптоном».

Саутгемптон, стадион «Сент-Мэри»

«Саутгемптон» – «Лестер Сити» – 3:0 (2:0)

Голы: Уорд-Праус 26, Родригес 39, Тадич 86 (пен).

«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк (Стивенс 55), Редмонд, Хейбьерг (Класи 73), Тадич, Уорд-Праус, Родригес (Лонг 80), Ромеу.

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Менди (Олбрайтон 46), Ндиди, Дринкуотер, Грэй, Окадзаки (Муса 63), Варди.

Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Морган 85.

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.