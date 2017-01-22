«Лестер» повторил антирекорд чемпионатов Англии

Проиграв «Саутгемптону» (0:3) в матче 22-го тура АПЛ, «Лестер Сити» повторил антирекорд чемпионатов Англии.

Ранее лишь «Ипсвич Таун» в ранге действующего чемпиона Англии выступал так слабо в первых 22-х турах первенства.

В сезоне 1962/1963 у «Ипсвича» были идентичные с «лисами» показатели - 5 побед, 6 ничьих и 11 поражений.