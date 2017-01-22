Тренер по физподготовке «Краснодара»: «Смолов готов даже для топ-клубов Англии»

Тренер «Краснодара» по физподготовке Николае Руссу рассказал о прогрессе нападающего Федора Смолова, которого сватают в Европу.

«Федя мог бы играть и на фланге, благодаря уникальной физиологии. Если объяснять простым языком, то обычно мышечная структура футболистов подходит либо для взрыва, либо для выносливости. Например, Думбия был хорош на короткой дистанции, но был не очень хорош в длинных ускорениях, медленно восстанавливался. Смолов же может работать в обоих направлениях на высочайшем уровне. Вот, например, Халк на фланге выдавал примерно 9 километров за матч, Смолов же делал по 11-11,5, причем с большим соотношением взрывов.

Его нынешняя готовность достаточна даже для топ-клубов АПЛ и Бундеслиги как наиболее динамичных турниров. И резервы у Феди еще есть.

Люди, которые разбираются в футболе, всегда понимали, что собой представляет Смолов. Или вы думаете, что Капелло его просто так вызывал в сборную? У Феди мощь, фактура, выносливость, скорость, удар с двух ног, понимание игры, техника – это супернабор, которому просто не хватало склейки. С одной стороны, в быту не включалась голова, что он сам признает. С другой – не хватало людей, которые приведут его искания к системе. Феде не было смысла бегать вокруг штрафной с мячом, важна была конкретика: отвалиться от защитника, подработать первым, вторым пробить – гол. Здесь, как я вижу, заслуга тренерского штаба и работавшего с атакой Игоря Шалимова. Он, как большой футболист, показал Феде, что нужно делать на поле, как использовать качества. Смолов начал забивать, ему это понравилось. Теперь он получает мотивацию заниматься в том числе дополнительно, чего на раннем этапе в „Краснодаре“ не было».