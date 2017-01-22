«Краснодар» обыграл китайский клуб на сборах

«Краснодар» в контрольном матче на сборе обыграл китайский «Хэнань Цзянье» со счетом 1:0. Российский клуб сыграл два тайма разными составами.

Состав «Краснодара»: Синицын (Адамов 45), Калешин (Налдо 45), Гранквист (Гогличидзе 45), Мартынович (Черов 45), Рамирес (Назаров 45), Торбинский (Быстров 45), Газинский (Моргунов 45), Перейра (Фомин 45), Окриашвили (Жигулев 45), Смолов (Комличенко 45), Ари (Вандерсон 45).