«Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию
Сегодня, 18:11 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что полузащитник команды Эммануэль Фримпонг покинет команду.
«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет „Арсенал“, думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идет об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу. Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с „Арсеналом“ будет действовать еще полтора года, так что игрок, возможно, еще вернется к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг еще закрепится в „Арсенале“».
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