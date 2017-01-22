«Арсенал» отдаст Фримпонга в аренду в Швецию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов отметил, что полузащитник команды Эммануэль Фримпонг покинет команду.

«Мы договорились с Фримпонгом, игрок покинет „Арсенал“, думаю, в течение ближайших нескольких дней. Речь идет об аренде в шведский клуб, название которого сказать пока не могу. Аренда будет рассчитана до лета. Контракт Фримпонга с „Арсеналом“ будет действовать еще полтора года, так что игрок, возможно, еще вернется к нам. Однако я не думаю, что Фримпонг еще закрепится в „Арсенале“».