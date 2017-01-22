«Челси» - «Халл Сити»: стартовые составы
Сегодня, 18:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Халл Сити» на матч 22-го тура чемпионата Англии.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Фабрегас, Зума, Аке, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.
«Халл Сити»: Якупович, Доусон, Дэвис, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун, Эвандро, Мэйсон, Клукас, Эльабделлауи, Эрнандес.
Запас: Маршалл, Мейлер, Мэлони, Диоманде, Ниасс, Таймон, Боуен.
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Но у Челси есть Педро Родригес,который делает их фаворитом встречи.