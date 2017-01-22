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«Челси» - «Халл Сити»: стартовые составы

Матч: ЧелсиЧелси-:-Халл СитиХалл Сити
Начало матча: Сегодня, 19:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:42 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Халл Сити» на матч 22-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Мозес, Матич, Азар, Педро, Канте, Коста.
Запас: Бегович, Фабрегас, Зума, Аке, Виллиан, Батшуайи, Чалоба.

«Халл Сити»: Якупович, Доусон, Дэвис, Магуайр, Робертсон, Хаддлстоун, Эвандро, Мэйсон, Клукас, Эльабделлауи, Эрнандес.
Запас: Маршалл, Мейлер, Мэлони, Диоманде, Ниасс, Таймон, Боуен.

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