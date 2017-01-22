Рейтинг@Mail.ru

Раньери: «Старался изменить схему и, возможно, совершил ошибку»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон3 : 0Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Раньери Клаудио
Сегодня, 18:46 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:3) в матче чемпионата Англии.

«В последних матчах я старался изменить схему, чтобы помочь игрокам действовать лучше. Но, возможно, совершил ошибки. Против „Челси“ играли с тремя защитниками, сейчас – по схеме „диамонд“. Игроки привыкли к 4-4-1-1. Думал, что помогу им, дав схему, с которой они знакомы. Если бы забили, у нас появился шанс изменить игру. Но соперник играл лучше и заслужил победу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:48 Маротта: «У Дибалы и так долгосрочный контракт, мы лишь хотим поднять ему зарплату» 2
15:03 Гвардиола: «Почему в ворота „Тоттенхэма“ не был назначен пенальти за фол на Стерлинге?» 48
14:46 Хендерсон: «Одно поражение не делает „Ливерпуль“ плохой командой» 11
13:48 Де Врей: «Вы становитесь футболистом ради таких матчей, как с „Ювентусом“!» 4
13:39 «Ювентус» - «Лацио»: стартовые составы 9
13:05 Билич: «„Вест Хэм“ просит за Пайета даже меньше, чем он стоит» 10
12:44 Михайлович: «Почему Лопес не попадает в заявку? Он всё ещё похож на стиральную машину» 7
12:33 Абидаль: «Травма Роналду помогла Португалии выиграть Евро-2016» 75
12:03 Рамос: «„Реалу“ нужно, чтобы фанаты поддерживали нас, а не пинали» 62
11:41 Ширер: «У „Ливерпуля“ есть проблемы с настроем и собранностью» 12
все материалы по этой теме
Турниры