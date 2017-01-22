Раньери: «Старался изменить схему и, возможно, совершил ошибку»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:3) в матче чемпионата Англии.

«В последних матчах я старался изменить схему, чтобы помочь игрокам действовать лучше. Но, возможно, совершил ошибки. Против „Челси“ играли с тремя защитниками, сейчас – по схеме „диамонд“. Игроки привыкли к 4-4-1-1. Думал, что помогу им, дав схему, с которой они знакомы. Если бы забили, у нас появился шанс изменить игру. Но соперник играл лучше и заслужил победу».