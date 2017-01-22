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«Арсенал» вырвал победу у «Бернли»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:11 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл дома «Бернли».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Бернли» - 2:1 (0:0)
Гол: Мустафи 59, Санчес 90+8 (пен) - Грэй 90+3 (пен).

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Паулиста, Озил (Бельерин 89), Рэмси, Джака, Айвоби (Коклен 69), Санчес, Жиру (Уэлбек 87).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Бернли»: Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс 77), Мэрни (Тарковски 76), Бойд, Хендрик (Бартон 73), Барнс, Грэй.
Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Лоутон 58, Мэрни 74, Мустафи 90+5, Барнс 90+7. 
Удаление: Джака 65

Судья: Мосс (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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