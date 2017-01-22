«Арсенал» вырвал победу у «Бернли»
В матче 22-го тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл дома «Бернли».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» - «Бернли» - 2:1 (0:0)
Гол: Мустафи 59, Санчес 90+8 (пен) - Грэй 90+3 (пен).
«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Паулиста, Озил (Бельерин 89), Рэмси, Джака, Айвоби (Коклен 69), Санчес, Жиру (Уэлбек 87).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Бернли»: Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс 77), Мэрни (Тарковски 76), Бойд, Хендрик (Бартон 73), Барнс, Грэй.
Главный тренер: Шон Дайч.
Предупреждения: Лоутон 58, Мэрни 74, Мустафи 90+5, Барнс 90+7.
Удаление: Джака 65.
Судья: Мосс (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Против судьи ничего не могу сказать
P.S только из за того что забил Санчес)))
Проехали! Порадуемся, что Санчес возглавил турнир бомбардиров АПЛ - 15(1п) !!!
И не понимаю это слезы радости от победы или от печали по игре.
Или все таки в дурку пора?
Арсенал...