«Арсенал» вырвал победу у «Бернли»

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл дома «Бернли».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» - «Бернли» - 2:1 (0:0)

Гол: Мустафи 59, Санчес 90+8 (пен) - Грэй 90+3 (пен).

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Паулиста, Озил (Бельерин 89), Рэмси, Джака, Айвоби (Коклен 69), Санчес, Жиру (Уэлбек 87).

Главный тренер: Арсен Венгер.

«Бернли»: Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Воукс 77), Мэрни (Тарковски 76), Бойд, Хендрик (Бартон 73), Барнс, Грэй.

Главный тренер: Шон Дайч.

Предупреждения: Лоутон 58, Мэрни 74, Мустафи 90+5, Барнс 90+7.

Удаление: Джака 65.

Судья: Мосс (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.