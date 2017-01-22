Шалимов: «Для первой игры „Краснодар“ сыграл нормально»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Хэнанем» (1:0) в контрольном матче.

«Ребята просто играли в футбол, а должны были делать на поле правильные вещи. Как это часто бывает у нас в РФПЛ, большую часть первого тайма провели в позиционном нападении. Создали не так много, но надо учитывать, что для нас это первый матч, а для них – уже третий. Мы будем прибавлять.

Для первой игры сыграли нормально. Ребята старались, но не все получалось. Схему после перерыва мы не меняли. У нас всего одна схема и менять ее мы не собираемся.

Новичок Рамирес? Он мобильный. У него хорошая левая нога. Защитник хорош и в отборе, и в атаке. На данном этапе я им полностью доволен».