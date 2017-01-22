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«Томь» возьмёт на сбор в Турцию двух ливийцев

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Межсезонье, Томь
Сегодня, 19:47 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Сергей Иванов

Испытывающая финансовые проблемы «Томь» определилась с тем, кого возьмет на сбор в Турцию. С командой поедут следующие игроки, которые выступали в первой части сезона: Алексей Солосин, Максим Бордачев, Евгений Баляйкин, Кирилл Ковальчук, Валерий Чуперка, Артем Попов, Алексей Пугин, Павел Голышев и Павел Кудряшов.

Также на сбор отправятся восемь игроков молодежной команды: Александр Мелихов, Антон Митерев, Дмитрий Осипов, Александр Букачев, Никита Гвинейский, Антон Макурин, Дмитрий Сасин и Александр Соболев.

Также с командой полетят: Александр Горбатюк, Кирилл Костин, Никита Саламатов (оба – «Зенит-2»), Илья Кухарчук («Енисей»), Егор Шамов («Динамо» Брянск), Антон Иванов («Динамо-2»).

Также на сбор приглашены два ливийца: 19-летний полузащитник Осама Албедви и 20-летний нападающий Муфтах Тактак.

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