«Локомотив» уступил софийскому ЦСКА

«Локомотив» в рамках сборов в Марбелье проиграл софийскому ЦСКА со счетом 1:2. Единственный гол у московской команды забил Ндинга на 50-й минуте.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), В. Денисов (Лысов 83), Михалик, Лапшов, И. Денисов, Касаев (Ндинга 46), Игнатьев, Коломейцев, Миранчук, Галанин (Макоев 67), Майкон (Натхо 68).