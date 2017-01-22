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«Локомотив» уступил софийскому ЦСКА

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М, ЦСКА Сф
Сегодня, 19:49 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Локомотив» в рамках сборов в Марбелье проиграл софийскому ЦСКА со счетом 1:2. Единственный гол у московской команды забил Ндинга на 50-й минуте.

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), В. Денисов (Лысов 83), Михалик, Лапшов, И. Денисов, Касаев (Ндинга 46), Игнатьев, Коломейцев, Миранчук, Галанин (Макоев 67), Майкон (Натхо 68).

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