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«Атлетик» и «Атлетико» поделили очки

Матч: АтлетикАтлетик2 : 2АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:04 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Атлетико» - 2:2.

Бильбао, стадион «Сан Мамес»

«Атлетик» - «Атлетико» - 2:2 (1:1)
Голы: Лекуэ 42, Де Маркос 56Коке 3, Гризманн 80.

«Атлетик»: Ираисос, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Лекуэ, Рауль Гарсия, Итурраспе (Микель Рико 89), Сан-Хосе, Икер Муниаин (Вильялибре 83), Иньяки Уильямс (Сусаэта 83).
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи (Фернандо Торрес 58), Коке, Сауль, Гамейро (Гайтан 65), Гризманн, Феррейра-Карраско (Корреа 65).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Иньяки Уильямс 36, Габи 47, Итурраспе 63, Феррейра-Карраско 64, Хименес 90+3. 

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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