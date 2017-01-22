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Дудиев и Тетрашвили стали игроками «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Дудиев Аслан, Тетрашвили Гурам
Сегодня, 20:33 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Сергей Иванов

«Анжи» продолжает усиливать состав в соответствии с новой кадровой политикой. Клуб объявил о подписании контрактов с защитниками Асланом Дудиевом и Гурамом Тетрашвили.

Дудиев в прошлом выступал за «Аланию», «СКА- Энергию», «Мордовию» и «Томь». Тетрашвили выступал за команды «Автодор», «Алания-Д», «Машук-КМВ», «Луч-Энергия» и «Тосно».

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