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«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Локомотив М, Майкон, Денисов Игорь
Сегодня, 20:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по продлению контракта с Майконом и Игорем Денисовым.

«Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем».

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