«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по продлению контракта с Майконом и Игорем Денисовым.

«Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем».