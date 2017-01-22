«Локомотив» предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову
Сегодня, 20:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о планах по продлению контракта с Майконом и Игорем Денисовым.
«Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем».
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