Камерун - Габон: стартовые составы
Сегодня, 21:26 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы Камеруна и Габона на матч Кубка Африки.
Камерун: Ондоа, Нкулу, Тейкеу, Ойонго, Нгадо-Нгаджу, Фаи, Сиани, Муканджо, Салли, Бассогог, Тамбе.
Запас: Мабука, Н’Джийе, Зуа, Абубакар, Бойа, Года, Сатчин Джум, Токо Экамби, Джетеи, Нгвем, Бокве.
Габон: Овоно, Манга, Палюн, Аппиндангойе, Зе Ондо, Мартинссон-Нгуали, Бийого Поко, Ндонг, Буанга, Обамеянг, Эвуна.
Запас: Обамбу, Мадинда, Канга, Мбингуи, Абуэ, Ондо, Мфа Мезуи, Вачер, Битсеки.
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