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«Челси» взял верх над «Халл Сити»

Матч: ЧелсиЧелси2 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:30 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Халл Сити» - 2:0 (1:0)
Голы: Коста 45+7, Кэйхилл 81.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан 71), Коста (Батшуайи 87), Азар (Фабрегас 71).
Главный тренер: Антонио Конте.

«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи, Магуайр, Дэйвис (Ниасс 59), Доусон, Робертсон, Эвандро, Хаддлстоун, Мэйсон (Мейлер 21), Клукас, Эрнандес (Диоманде 75).
Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждения: Доусон 7, Дэйвис 26, Канте 43, Робертсон 52. 

Судья: Суорбрик (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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