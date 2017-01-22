«Челси» взял верх над «Халл Сити»

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Халл Сити» - 2:0 (1:0)

Голы: Коста 45+7, Кэйхилл 81.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан 71), Коста (Батшуайи 87), Азар (Фабрегас 71).

Главный тренер: Антонио Конте.

«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи, Магуайр, Дэйвис (Ниасс 59), Доусон, Робертсон, Эвандро, Хаддлстоун, Мэйсон (Мейлер 21), Клукас, Эрнандес (Диоманде 75).

Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждения: Доусон 7, Дэйвис 26, Канте 43, Робертсон 52.

Судья: Суорбрик (Англия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.