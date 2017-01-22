«Челси» взял верх над «Халл Сити»
В матче 22-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Халл Сити» - 2:0 (1:0)
Голы: Коста 45+7, Кэйхилл 81.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан 71), Коста (Батшуайи 87), Азар (Фабрегас 71).
Главный тренер: Антонио Конте.
«Халл Сити»: Якупович, Эльабделлауи, Магуайр, Дэйвис (Ниасс 59), Доусон, Робертсон, Эвандро, Хаддлстоун, Мэйсон (Мейлер 21), Клукас, Эрнандес (Диоманде 75).
Главный тренер: Марко Силва.
Предупреждения: Доусон 7, Дэйвис 26, Канте 43, Робертсон 52.
Судья: Суорбрик (Англия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Прямо как Каррера в Спартаке)
Уверенной поступью к чемпионству
PS Завидую - Челси чемпион.
Тигры погрызлись не слабо..
2 тайм, конечно, нервов много отнял - вспомнились все матчи лидеров этого тура..))
Но хорошо, что все хорошо..
Еще раз с победой всех, болеющих за Челси и сопереживающих!!
С победой болельщиков Пенсионеров.
Впечатление, что Челси играли процентов на 50-60.