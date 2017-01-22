Геркус: «Хочется вывести академию „Локомотива“ на уровень „Шальке“»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Эрика Штоффельсхауса на пост спортивного директора клуба.

«Он работал в „Шальке“, там очень хорошо развил клубную академию. Нам хотелось бы, чтобы нашу академию мы выводили на уровень „Шальке“. Им удается выпускать игроков мирового уровня и продавать их за большие деньги. Таким образом, его опыт очень интересен и нами востребован, это одна из причин его присоединения к нашей команде.

Мы усердно работаем, чтобы приобрести некоторых футболистов на конкретные позиции. Думаю, что с Эриком станет легче и вскоре мы увидим новых игроков. Время у нас есть, трансферное окно еще даже не открыто».