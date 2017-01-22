Конте: «Сегодня все спекуляции вокруг Косты должны прекратиться»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Халл Сити» (2:0).

«Коста сыграл хорошо, я рад за него. Перед игрой меня спрашивали о его форме, о его отношении к игре. Но я считаю, что принял верное решение, что показал матч. Главное – ответ, который показывает игрок на поле. Важно, что он забил. Мне было приятно видеть его радость. Хочется закончить со всеми слухами вокруг него. Сегодня все спекуляции должны закончиться. Игра для нас вышла сложной. Соперник создавал нам проблемы. Во второй части сезона очень тяжело даются игры».