Марко Силва: «Хотели отобрать очки у „Челси“»

Главный тренер «Халл Сити» Марко Силва прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче чемпионата Англии.

«Это было не то, чего мы хотели от игры. Приехали сюда побороться, взять очки. „Челси“ в хорошей форме, но мы старались. В некоторых моментах контролировали игру. Обидно пропустили на последней минуте первого тайма. Результат мог быть иным. Я хочу большего».