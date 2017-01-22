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Марко Силва: «Хотели отобрать очки у „Челси“»

Матч: ЧелсиЧелси2 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Силва Марко
Вчера, 23:39 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Халл Сити» Марко Силва прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче чемпионата Англии.

«Это было не то, чего мы хотели от игры. Приехали сюда побороться, взять очки. „Челси“ в хорошей форме, но мы старались. В некоторых моментах контролировали игру. Обидно пропустили на последней минуте первого тайма. Результат мог быть иным. Я хочу большего».

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