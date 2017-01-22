Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге. Испанец сделал это в матче чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0). На счету Фабрегаса теперь 101 голевая передача – столько же у Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед». Больше только у Фрэнка Лэмпарда (102) и Райана Гиггза (162).