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Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Фабрегас Сеск
Вчера, 23:43 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге. Испанец сделал это в матче чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0). На счету Фабрегаса теперь 101 голевая передача – столько же у Уэйна Руни из «Манчестер Юнайтед». Больше только у Фрэнка Лэмпарда (102) и Райана Гиггза (162).

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