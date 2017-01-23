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Венгер: «Джака должен был себя контролировать, а не подставлять команду»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 1БернлиБернли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Венгер Арсен
Сегодня, 00:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил недовольство удалением Гранита Джаки в матче чемпионата Англии с «Бернли» (2:1).

«Честно говоря, я должен посмотреть повтор эпизода. Но кажется, что удаление справедливо. Гранит должен контролировать свою игру, а не подставлять команду отсутствием самоконтроля. Мы не поощряем такое. Подобные фолы не нужно совершать, потому что они приводят к удалениям.

Что касается моего удаления, то я сожалею о своем поведении. Я должен был замолчать и успокоиться. Извиняюсь за это. Я ничего особенного не сказал судье. Такое в футболе часто говорят».

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