Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Кальяри».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)

Гол: Джеко 55.

«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас (Вермален 90+1), Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави 81).

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кальяри»: Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Фараго 81), Чеппителли, Дессена (Педро 66), Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло, Фариас (Сау 72).

Главный тренер: Массимо Растелли.

Предупреждения: Пизакане 18, Чеппителли 82, Манолас 87, Барелла 89.

Удаление: Педро 90+3.

Судья: Гвида (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.