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Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»

Матч: РомаРома1 : 0КальяриКальяри
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Кальяри».

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)
Гол: Джеко 55.

«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас (Вермален 90+1), Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави 81).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кальяри»: Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Фараго 81), Чеппителли, Дессена (Педро 66), Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло, Фариас (Сау 72).
Главный тренер: Массимо Растелли.

Предупреждения: Пизакане 18, Чеппителли 82, Манолас 87, Барелла 89. 
Удаление: Педро 90+3. 

Судья: Гвида (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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