Джеко принёс «Роме» победу над «Кальяри»
В матче 21-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Кальяри».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Кальяри» - 1:0 (0:0)
Гол: Джеко 55.
«Рома»: Щесны, Фасио, Манолас (Вермален 90+1), Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави 81).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Кальяри»: Рафаэл, Бруну Алвеш, Мурру, Пизакане (Фараго 81), Чеппителли, Дессена (Педро 66), Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло, Фариас (Сау 72).
Главный тренер: Массимо Растелли.
Предупреждения: Пизакане 18, Чеппителли 82, Манолас 87, Барелла 89.
Удаление: Педро 90+3.
Судья: Гвида (Италия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Рад за Рому...наконец-то Римляне после хороших трансферов навязывают борьбу в чемпионате. От этого Серия А будет ещё интересней!
Ещё бы Милан с Интером наконец-таки восстали из пепла... вообще для футбола в целом было бы шикарно...!
Хотя оно и понятно. Уровень Серии А сейчас в сравнении с АПЛ уж слишком низок.
P.S. Сейчас набегут фаны Ювентуса и начнут рассказывать про отскок, левое удаление ) жаль, что пенальти сегодня судья не поставил, ведь фаны Юве так любят на это жаловаться )