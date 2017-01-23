Василий Березуцкий: «Некоторые байки Дзюбы слышал уже раз по пять»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высоко оценил чувство юмора нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, но посоветовал ему обновить репертуар.

«Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артёма потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и всё будет нормально».