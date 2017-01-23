Василий Березуцкий: «Некоторые байки Дзюбы слышал уже раз по пять»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Набабкин Кирилл, Березуцкий Василий, Набабкин Кирилл
Сегодня, 08:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высоко оценил чувство юмора нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, но посоветовал ему обновить репертуар.
«Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артёма потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и всё будет нормально».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Однажды после матча спартак Порту, мы со спартачами собрались в гей-клуб, ну все как обычно, взяли большой длинный пурпурный дилдо, смазку на основе вазелина, тампоны, прокладки, лак для ногтей и зубную пасту, были я, и ещё 5 спарачей с соккера, не буду озвучивать кто именно, вы их знаете, за спартак болеют, так вот мы там такой разврат устроили, было очень жарко, на второй день сесть не могли.
Правда зарплата у циркачей этих завышена..