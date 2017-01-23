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Василий Березуцкий: «Некоторые байки Дзюбы слышал уже раз по пять»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Набабкин Кирилл, Березуцкий Василий, Набабкин Кирилл
Сегодня, 08:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий высоко оценил чувство юмора нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, но посоветовал ему обновить репертуар.

«Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артёма потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и всё будет нормально».

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