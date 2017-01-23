Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг
Сегодня, 08:54 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Халла» Райан Мэйсон получил тяжелейшую травму в поединке 22-го тура АПЛ с «Челси» (0:2). На 13-й минуте матча хавбек в борьбе за верховой мяч столкнулся головами с Гэри Кэйхиллом, после чего оба футболиста оказались на газоне. И если игрок «синих» довольно быстро пришел в себя, то Мэйсону потребовались носилки, а пауза в игре затянулась на 8 минут.
Игрок «тигров» был срочно доставлен в больницу, где у него был диагностирован перелом костей черепа. Кроме того, эта травма сопровождена еще и кровоизлиянием в мозг. Первоначально состояние 25-летнего игрока оценивалось как критическое, но после операции оно стало стабильным.
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Судя по эпизоду, нет ни одной причины утверждать, что столкновение намеренное, или даже заикаться о грубой игре..
Чисто игровой момент...
Даст Бог - парень поправится.. а вот продолжать играть - уже под вопросом
Здоровья Райану!
Гнилая команда - однозначно.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956432.shtml