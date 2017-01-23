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Бускетс может пропустить около месяца

Матч: ЭйбарЭйбар0 : 4БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бускетс Серхио
Сегодня, 09:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может пропустить порядка месяца из-за своей травмы голеностопа, которую игрок получил во время последнего матча Ла Лиги с «Эйбаром» (4:0). Впрочем, для окончательного диагноза футболисту еще предстоит пройти несколько тестов. 

Если же тяжесть повреждения подтвердится, то Бускетс пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ, который намечен на 14 февраля.

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