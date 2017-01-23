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Ловчев: «Зе Луиш для меня - фигура номер один в „Спартаке“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зе Луиш, Ловчев Евгений
Сегодня, 09:11 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил важность нападающего «Спартака» Зе Луиша для «красно-белых».

«Помните, сколько было критики в его адрес после перехода в „Спартак“? И правда – каким-то неуклюжим Зе Луиш выглядел. Но потом ситуация стала меняться. То, что парень бежит, было видно изначально, но вот появилась какая-то кошачья пластика, что с его-то ростом нехарактерно. Зе Луиш хорош в штрафной, он забивает. И для меня он сейчас – фигура номер один в „Спартаке“.

Игра в обороне у „Спартака“ начала выправляться. И по большому счету, ее проще наладить. Надо просто работать, а не тасовать игроков на позициях, как было раньше. Нужно или, чтобы они держась за веревочку тренировались, тренируя четкую игру в линию, как это практикует Бердыев, либо, как Каррера все до мелочей разжевывать, проводить тренировки, в том числе, только для игроков обороны. А вот с нападением труднее. Тут важно, чтобы Зе Луиш забивал. Потому что без его голов придется трудно».

В этом сезоне Зе Луиш провел 12 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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