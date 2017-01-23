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Глушаков: «В конце прошлого года агенты спрашивали, хотел бы поехать в Китай или нет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 09:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к возможности поиграть в Китае, где в последнее время футболистам платят солидные суммы.

«Мне и дома хорошо. В „Спартаке“. Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года у меня люди уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушел. Мне просто интересно для себя узнать – какие клубы, какая конкретика? Но на этом все затухло. Впрочем, и не думал на эту тему.

Агенты говорили, что ищут центрального полузащитника, и спрашивали, есть ли желание. Но о каком клубе шла речь, так и не сказали.

Не раз говорил и сейчас повторю, что хотел бы поехать в Европу. Но опять же в хороший клуб. А не менять „Спартак“ на 10-11-е места какого-то чемпионата, которые ни в каких еврокубках не участвуют. Думаю, это бессмысленно. Да, язык выучить, посмотреть, как в других странах живут футболисты, какой у них менталитет – ради этого интересно там оказаться. Но...

Могу ли понять Халка с Витселем? Прекрасно могу. Если выступал бы в каком-то зарубежном европейском клубе, как они, и мне предложили Китай – поехал бы. Но так как я русский и в России играю, и потом мне жить здесь – чуть по-другому осмысливаю это».

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