Луис Энрике: «„Барселона“ еще очень далека от своего идеала»
Сегодня, 10:21 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча Ла Лиги с «Эйбаром» (4:0).
«Первые 20-25 минут мы ничего не могли сделать с прессингом „Эйбара“. В целом мы провели хороший матч, хотя нужно отдать должное и сопернику. Я доволен работой своей команды. Результаты налаживаются, и у игроков появляется больше уверенности в своих силах. В то же время „Барселона“ еще очень далека от своей идеальной формы.
Травма Бускетса? Хорошая новость заключается в том, что она кажется не столь серьезной, как мы ожидали. Это станет большой проблемой, но у нас есть варианты решения».
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Вчера
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просто это наверное предел на котором они могут играть при вас Энрике.
Что в клубе,проблемы с травмами? Или лидеры ушли? Нет же все тоже самое.
так что не нойте мистер.))
Не вешай лапшу на уши,тем более Барса на ходу.