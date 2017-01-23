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Луис Энрике: «„Барселона“ еще очень далека от своего идеала»

Матч: ЭйбарЭйбар0 : 4БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 10:21 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча Ла Лиги с «Эйбаром» (4:0).

«Первые 20-25 минут мы ничего не могли сделать с прессингом „Эйбара“. В целом мы провели хороший матч, хотя нужно отдать должное и сопернику. Я доволен работой своей команды. Результаты налаживаются, и у игроков появляется больше уверенности в своих силах. В то же время „Барселона“ еще очень далека от своей идеальной формы.

Травма Бускетса? Хорошая новость заключается в том, что она кажется не столь серьезной, как мы ожидали. Это станет большой проблемой, но у нас есть варианты решения».

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