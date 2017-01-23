Растелли: «Джеко нарушал правила в эпизоде с голом»
Сегодня, 10:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Кальяри» Массимо Растелли считает, что в последнем матче Серии А с «Ромой» (0:1) единственный мяч, забитый Эдином Джеко, был проведен не по правилам.
«Я уважаю решение судьи, но с моей позиции у бровки это выглядело как фол. Такие эпизоды обычно трактуются в пользу защитника. Хотел бы я посмотреть, что бы случилось, если бы Джеко был защитником и так схватил нападающего».
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