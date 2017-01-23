Растелли: «Джеко нарушал правила в эпизоде с голом»

Главный тренер «Кальяри» Массимо Растелли считает, что в последнем матче Серии А с «Ромой» (0:1) единственный мяч, забитый Эдином Джеко, был проведен не по правилам.

«Я уважаю решение судьи, но с моей позиции у бровки это выглядело как фол. Такие эпизоды обычно трактуются в пользу защитника. Хотел бы я посмотреть, что бы случилось, если бы Джеко был защитником и так схватил нападающего».