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Джеррард советует «Ливерпулю» подписать ван Дейка

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил, Джеррард Стивен
Сегодня, 11:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Тренер академии «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что клубу было бы неплохо усилиться защитником «Саутгемптона» Вирджилом ван Дейком.

«Кого „Ливерпулю“ нужно приобрести? Я бы попытался купить ван Дейка из „Саутгемптона“. В то же время у нас достаточно своих игроков, так что эта идея может и не получить одобрения».

Контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до 2022 года.

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