Джеррард советует «Ливерпулю» подписать ван Дейка

Тренер академии «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что клубу было бы неплохо усилиться защитником «Саутгемптона» Вирджилом ван Дейком.

«Кого „Ливерпулю“ нужно приобрести? Я бы попытался купить ван Дейка из „Саутгемптона“. В то же время у нас достаточно своих игроков, так что эта идея может и не получить одобрения».

Контракт ван Дейка с «Саутгемптоном» рассчитан до 2022 года.