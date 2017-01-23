Ибрагимович: «Англия должна ценить Руни, он совершенный игрок»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Руни Уэйн
Сегодня, 12:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович высоко оценил футбольное мастерство своего напарника по команде Уэйна Руни, который на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
«Руни - совершенный игрок. Вне поля он настоящий лидер, а в игре он просто великолепен. Он сильно помогает команде, у Уэйна есть особое качество: он знает, как забивать, и знает, как раздавать голевые пасы.
Все знают, кто такой Руни и что он из себя представляет. Но эта страна должна ценить его.
Я не вижу сегодня каких-либо других нападающих калибра Руни. Дайте мне несколько имен. Скажите же.
Он стал лучшим бомбардиром клуба, и я очень рад за Уэйна. Горжусь, что был на поле в тот момент, когда он установил рекорд».
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