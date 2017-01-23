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Шашков: «„Крылья Советов“ планируют взять еще одного-двух футболистов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов
Сегодня, 12:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб планирует усилиться еще максимум двумя футболистами в зимнее трансферное окно.

«Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков. Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, - выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон».

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Сегодня 12:47, редактировал Сегодня 12:53
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