Шашков: «„Крылья Советов“ планируют взять еще одного-двух футболистов»
Сегодня, 12:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб планирует усилиться еще максимум двумя футболистами в зимнее трансферное окно.
«Обстановка в команде хорошая, рабочая, первый сбор прошел хорошо, продолжаем работать. Сейчас просматриваем футболистов, ведем какие-то переговоры и планируем взять одного, максимум двух игроков. Но если их не будет, то ничего в этом смертельного нет. У нас восстановились футболисты, которые были травмированы, - выздоровели Джанни Бруно и Сергей Ткачев, который будет с нами доигрывать сезон».
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