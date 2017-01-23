Джафар не подошел ЦСКА

Форвард Джафар, находившийся на просмотре в ЦСКА, не подошел «армейцам». Об этом сообщил главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

«Джафара не будет на втором сборе, поэтому зачем о нем говорить», — заявил специалист.

Джафар успел принять участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе против «Волена» (3:0). Клуб не раскрывал подробностей об игроке.