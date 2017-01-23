Джафар не подошел ЦСКА
Сегодня, 12:31 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард Джафар, находившийся на просмотре в ЦСКА, не подошел «армейцам». Об этом сообщил главный тренер команды Виктор Ганчаренко.
«Джафара не будет на втором сборе, поэтому зачем о нем говорить», — заявил специалист.
Джафар успел принять участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе против «Волена» (3:0). Клуб не раскрывал подробностей об игроке.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
Нет форварда, на сборах Семин вынужден выставлять команду центрхавов с пониманием, что резервы исчерпаны. На «Соккер.ру» - о незавидном положении железнодорожников.
Вчера
21 января 2017
20 января 2017
Или войдите через
Волшебный востоооок
Здесь чары и месть, отвага и честь
Дворцы и песок...
https://m.youtube.com/watch?v=ancqxlT-J3Q
В " Спартак " " казачка " надо заслать - польза будет ...
По моему прекрасно бы вписался в команду, козни и подкуп )))