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«Урал» усилился Бикфалви

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Урал, Томь, Бикфалви Эрик
Сегодня, 13:11 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Урал» пополнился румынским полузащитником Эриком Бикфалви, который первую часть сезона провел в «Томи». Контракт с 28-летним атакующим хавбеком заключен по схеме «2.5+1».

В этом сезоне Бикфалви провел 15 матчей в РФПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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