«Урал» усилился Бикфалви

«Урал» пополнился румынским полузащитником Эриком Бикфалви, который первую часть сезона провел в «Томи». Контракт с 28-летним атакующим хавбеком заключен по схеме «2.5+1».

В этом сезоне Бикфалви провел 15 матчей в РФПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.