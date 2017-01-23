«Урал» усилился Бикфалви
Сегодня, 13:11 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Урал» пополнился румынским полузащитником Эриком Бикфалви, который первую часть сезона провел в «Томи». Контракт с 28-летним атакующим хавбеком заключен по схеме «2.5+1».
В этом сезоне Бикфалви провел 15 матчей в РФПЛ, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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