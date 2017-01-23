Рейтинг@Mail.ru

Китайские клубы интересуются Дзюбой

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 14:02 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе. При этом названия клубов не уточняются. 

В этом сезоне Дзюба провел 14 матчей в РФПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, что прошлым летом китайский «Шанхай Шэньхуа» предлагал 15 млн евро за другого форварда сборной России Федора Смолова.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:23
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:20
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 14:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:17
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 14:14
ответ пользователю Московские бабушки (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:13
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:12
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 14:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:08
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 14:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:06
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 14:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:22 Шашков: «„Крылья Советов“ планируют взять еще одного-двух футболистов» 1
Вчера
20:37 Газизов: «Вратарь и защитник - приоритеты „Уфы“» 0
12:54 Слухи Хавбек «Локомотива» Ндинга интересен «Валенсии» 4
21 января 2017
20:42 Тульский «Арсенал» ведет переговоры с Луценко 7
15:41 Якуба может перейти в «Крылья Советов» 5
13:57 Слухи «Зенит» провёл переговоры с агентом Раноккии 87
12:58 Шляхтин: «Вероятность возвращения Яковлева в „Крылья Советов“ существует» 12
11:54 «Оренбург» не вёл переговоры с Глебом 4
03:55 Слухи Тульский «Арсенал» может подписать болгарского защитника «Панатинаикоса» 0
02:33 «Амкар» пригласил на просмотр голкипера «Балтики» Вамбольта 0
все материалы по этой теме
Турниры