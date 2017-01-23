Китайские клубы интересуются Дзюбой

По информации источника, как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе. При этом названия клубов не уточняются.

В этом сезоне Дзюба провел 14 матчей в РФПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что прошлым летом китайский «Шанхай Шэньхуа» предлагал 15 млн евро за другого форварда сборной России Федора Смолова.