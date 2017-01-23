Китайские клубы интересуются Дзюбой
Сегодня, 14:02 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, как минимум два китайских клуба проявляют активный интерес к нападающему сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе. При этом названия клубов не уточняются.
В этом сезоне Дзюба провел 14 матчей в РФПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, что прошлым летом китайский «Шанхай Шэньхуа» предлагал 15 млн евро за другого форварда сборной России Федора Смолова.
Другие материалы по теме:
Вчера
12:54 Слухи Хавбек «Локомотива» Ндинга интересен «Валенсии» 4
21 января 2017
13:57 Слухи «Зенит» провёл переговоры с агентом Раноккии 87
Или войдите через
Так вот и проверяются футболисты на вшивость и патриотизм
Почему не выделяете нам денег на крупные трансферы?
ХОЧЕТ СЕБЕ НОРМАЛЬНОГО ПАРТНЁРА В СВЯЗКУ !!!
Если Зенит за 20-25 лямов Дзюбу в Китай сплавит, то тарасовка перестанет существовать.
Множественные выхлопы спартаковского духа не оставят камня на камне от сакрального места.
Так что давайте, жгите!