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Эшли Янг рассматривает предложение из Китая и три варианта в АПЛ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Шаньдун Лунен, Янг Эшли
Сегодня, 14:57 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к тому, чтобы покинуть клуб. У игрока есть предложение от китайского «Шаньдун Лунен». Кроме того, в услугах 31-летнего хавбека заинтересованы 3 клуба АПЛ, названия которых не уточняются. 

Сам футболист не против покинуть «Олд Траффорд», поскольку в этом сезоне он провел лишь 4 матча в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Янгом интересуется «Уотфорд».

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