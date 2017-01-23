Эшли Янг рассматривает предложение из Китая и три варианта в АПЛ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Шаньдун Лунен, Янг Эшли
Сегодня, 14:57 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к тому, чтобы покинуть клуб. У игрока есть предложение от китайского «Шаньдун Лунен». Кроме того, в услугах 31-летнего хавбека заинтересованы 3 клуба АПЛ, названия которых не уточняются.
Сам футболист не против покинуть «Олд Траффорд», поскольку в этом сезоне он провел лишь 4 матча в АПЛ.
Ранее сообщалось, что Янгом интересуется «Уотфорд».
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