Эшли Янг рассматривает предложение из Китая и три варианта в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к тому, чтобы покинуть клуб. У игрока есть предложение от китайского «Шаньдун Лунен». Кроме того, в услугах 31-летнего хавбека заинтересованы 3 клуба АПЛ, названия которых не уточняются.

Сам футболист не против покинуть «Олд Траффорд», поскольку в этом сезоне он провел лишь 4 матча в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Янгом интересуется «Уотфорд».