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Ганчаренко: «У меня нет зависти к трансферам „Зенита“ и „Спартака“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Спартак М, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 15:08 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что у него нет зависти к зимним покупкам «Зенита» и «Спартака», в то время как «армейцы» на трансферном рынке выглядят скромно.

«Как я к этому отношусь? С полным пониманием и спокойствием. Есть уверенность в тех игроках, которые много лет выступают в команде. Сколько лет все говорят, что Игнашевич, Березуцкие „съезжают“, а они за последние четыре года стали чемпионами три раза. Никакой зависти ни к кому нет. У нас есть опыт и класс у футболистов, и он позволяет смотреть с оптимизмом не только в весеннюю часть, но даже и в сторону следующих сезонов».

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