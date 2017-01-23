Ганчаренко: «У меня нет зависти к трансферам „Зенита“ и „Спартака“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Спартак М, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 15:08 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко заявил, что у него нет зависти к зимним покупкам «Зенита» и «Спартака», в то время как «армейцы» на трансферном рынке выглядят скромно.
«Как я к этому отношусь? С полным пониманием и спокойствием. Есть уверенность в тех игроках, которые много лет выступают в команде. Сколько лет все говорят, что Игнашевич, Березуцкие „съезжают“, а они за последние четыре года стали чемпионами три раза. Никакой зависти ни к кому нет. У нас есть опыт и класс у футболистов, и он позволяет смотреть с оптимизмом не только в весеннюю часть, но даже и в сторону следующих сезонов».
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Как бы не смеялись над хрюшками, но если так продолжится, то про 5-1 можно будет позабыть.. довольствоваться останется только минимальными победами над пенсионерами народной((9
Как бы не смеялись над хрюшками, но если так продолжится, то про 5-1 можно будет позабыть.. довольствоваться останется только минимальными победами над пенсионерами народной((9
- Нам Евгений Леонорович. Просто Нам.
Поэтому летом нужно будет жестко поставить этот вопрос перед ЕЛГ.
https://www.youtube.com/watch?v=P5EG9A26tL8
Ему тексты не Величайший из красно-синих воинов пишет? Что-то больно знакомый шаблон...
Правильно сказал дядя Витя.
Деньги в никуда ...
ЦСКА - ЧЕМПИОН !!!
Вот это он правильно сказанул,следующие сезоны в фнл будут оптимистичны.