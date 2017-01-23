Агент: «Раньери разрушает карьеру Ульоа»

Горацио Росси, агент нападающего «Лестера» Леонардо Ульоа, раскритиковал главного тренера команды Клаудио Раньери. По словам Росси, итальянский специалист обещал отпустить аргентинца в другой клуб, но затем заблокировал переход. Сам Ульоа хочет покинуть команду, так как он получает мало игровой практики.

«Раньери обещал Ульоа, что он не будет покупать еще одного форварда, но затем в команду пришел Слимани. Далее он обещал отпустить Леонардо в другой клуб, но не выполнил и этого. Тренер разрушает карьеру Ульоа. Он заставил его остаться, но в этом сезоне только однажды выпустил игрока в старте».