Cемин: «Игроки „Локомотива“ пока не выдерживают полный матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого сбора «железнодорожников» в испанской Эстепоне. На сборе москвичи провели три товарищеских матча - с молодежным составом немецкого «Вердера» (2:0), швейцарским «Базелем» (1:2) и болгарским ЦСКА (1:2).

«Из положительного нужно отметить хорошее отношение игроков к работе. Но матчи были проведены неровно, нас на этом этапе хватало где-то минут на 45. Первый тайм мы играли с хорошими соперниками на равных или, может быть, с некоторым нашим преимуществом, а на второй тайм нас не хватало. Может быть, это из-за того, что в целом футболисты планировали играть по 45 минут, но большое количество травмированных игроков не позволило нам этого сделать.

Второй тайм, особенно последние 30 минут, мы не выдерживаем, но это закономерно и все поправимо. Сейчас у нас должны появиться новые игроки для усиления состава, посмотрели молодых футболистов из нашей школы, сейчас добавим другую группу. Ребята себя неплохо проявляют, но им нужно время. На втором сборе у нас запланированы хорошие спарринги, футболисты будут играть уже по полному матчу, будут только вынужденные замены, чтобы поднять уровень выносливости, и основная задача - чтобы травмированные игроки вышли на свой уровень».