Селюк: «ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром»

Дмитрий Селюк, оказавшийся агентом таинственного игрока Джафара, который находился на просмотре у ЦСКА, рассказал о биографии своего подопечного и выразил уверенность, что «армейцы» продолжат следить за прогрессом 18-летнего нападающего. Джафар принял участие в первом товарищеском матче ЦСКА на тренировочном сборе с швейцарским «Воленом» (3:0). Позже стало известно, что на второй сбор вместе с командой он не поедет.

«Абдулла Джафар - молодой нападающий, 30 декабря ему исполнилось 18 лет. Он номинировался на звание одного из лучшего игроков до 18 лет во Франции. Он очень хороший, талантливый, техничный игрок, но ЦСКА его рассматривал больше на перспективу, Джафар самый молодой был на сборе среди всех.

Он прошел сбор полностью, ни одну тренировку не пропустил и проявил себя достаточно хорошо. Но ЦСКА решил сделать ставку на своих, российских воспитанников плюс на Витиньо, также Траоре еще не ушел. Решение об уходе Джафара было обоюдным, потому что лично я не хочу, чтобы он сидел на скамеечке. Ради ЦСКА игрок отказал одному французскому клубу из высшей лиги, но это не страшно, такой форвард не затеряется.

ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром. Если бы он им не нравился, то они не позвали бы его на сбор и не говорили бы про него в прессе. В игре с „Воленом“ он играл немного не на своей позиции и не смог себя проявить во всей красе. В марте главный тренер сборной Буркина-Фасо обещал пригласить Абдуллу на сбор с командой, а сейчас мы займемся поиском нового клуба для него».