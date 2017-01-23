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Роналду и Хамес не тренировались в общей группе «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Родригес Хамес, Роналду Криштиану, Данило
Сегодня, 16:25 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Данило, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Криштиану Роналду не тренировались вместе со всей остальной командой во время сегодняшнего занятия «сливочных». Вместо этого вышеупомянутые игроки работали отдельно, в тренажерном зале.

В то же время Гарет Бэйл, Пепе и Даниэль Карвахаль работали по своим программам восстановления. Марсело и Лука Модрич начали процесс реабилитации.

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