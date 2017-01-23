Роналду и Хамес не тренировались в общей группе «Реала»

Защитник «Реала» Данило, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Криштиану Роналду не тренировались вместе со всей остальной командой во время сегодняшнего занятия «сливочных». Вместо этого вышеупомянутые игроки работали отдельно, в тренажерном зале.

В то же время Гарет Бэйл, Пепе и Даниэль Карвахаль работали по своим программам восстановления. Марсело и Лука Модрич начали процесс реабилитации.